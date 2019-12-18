В Новый год в Шонгуй - по новому мосту

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян проинспектировали ход работ по строительству моста через реку Кола в нп Шонгуй.

В настоящее время завершены все подготовительные работы: конструкция старого моста демонтирована, берега реки отсыпаны, в месте переправы установлены две ряжи. Каждая весит 180 тонн, они состоят из камней, деревянных бревен и обшиты металлом, чтобы опоры будущего ВАР не повредил ледоход.

На эти конструкции тяжелый кран и должен установить четыре железные балки. В последствии каркас соединят поперечными крепежами. Конструкция получится прочной и надежной. Её грузоподъемность составит более 40 тонн. Закончить работы на объекте планируют до 25 декабря.

Длинна нового моста, кстати, будет чуть больше, чем у старого, и составит 79 метров . В бюджете Кильдинстроя также заложены средства, чтобы уже в начале следующего года установить на мосту видеокамеры для круглосуточного наблюдения за объектом.

Напомним, весной этого года из-за ледохода разрушился малый автомобильный разборный мост, который военные установили в качестве временной переправы через реку Кола.

В результате было принято решение не ремонтировать понтонное сооружение, а установить полноценную стационарную конструкцию ВАР, причем в том месте, где мост стоял ранее.

На эти цели из бюджетов Мурманской области, Кольского района и гп. Кильдинстрой было выделено 21 миллион 400 тысяч рублей.