В новый североморский детский ясли-сад пришли первые дети

31 января порог нового детского ясли-сада в Авиагородке, ставшего новым корпусом д/с №7, перешагнули первые малыши.

- Мы проводили маленьких хозяев в их новый дом, в светлый, яркий, красивый, - рассказала Юлия Гладских, начальник Управления образования администрации ЗАТО Североморск. - Встречали детей с музыкой, улыбками, мы очень ждали этих малышей. Сегодня получена лицензия на образовательную деятельность в этом учреждении, и мы не стали откладывать приём детей. Конечно, для этого параллельно со строительными и отделочными работами мы готовили все необходимые документы, сформировали штат сотрудников, закупили и расставили мебель, оборудование, игрушки, книжки. К подготовке к открытию сада приложили руки и сотрудники этого сада, и их коллеги из других образовательных учреждений: мыли полы, стены, расставляли мебель, застилали постели, наводили домашний уют.

Североморский детский ясли-сад на 75 мест построен в рамках Федерального национального проекта «Демография», это единственное образовательное учреждение в ЗАТО, принимающее детей с 2-х месяцев и до 3 лет. Учреждение укомплектовано, функционируют 4 группы: 1 группа - с 2-х месяцев до 1 года, 2 группы - с 1 года до 2-х лет, 1 группа - с 2-х до 3-х лет. Набран штат воспитателей, младших воспитателей, работает педагог-психолог, музыкальный руководитель, старшая медицинская сестра.