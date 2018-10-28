Мурманская область. Арктика28.10.18 08:00
В ноябре пройдут Чемпионат и Первенство Мурманской области по каратэ
С 10 по 11 ноября в Легкоатлетическом манеже пройдут Первенство и Чемпионат Мурманской области по каратэ.
Данные соревнования проводятся с 1992 года. На них отбор проходит на всероссийские соревнования, СЗФО России по каратэ, Первенство и Чемпионат России по каратэ.
Среди наших спортсменов призерами всероссийских соревнований в 2018 году были: Ларина Татьяна -2м, Клавдиев Владимир -2м.
Призер Чемпионата России по каратэ среди глухих в 2018 году: Коник Александр - 2м.
Призеры Чемпионата Европы 2014 года: Чебыкин Артем -2м, Некрасов Артем -1м.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Леонид Прохорович Шиндин, отец Вовки.
26.10.18 20:29
Поправка к видеосюжету. В МБОУ Кадетская школа города Мурманска не готовят "юных мурманчан к поступлению в военные и гражданские: академии, институты и университеты... ", т. к. В ДАННОМ ОУ (!) НЕТ И
Комментарий к новости:Кадетская школа отмечает 65-летний юбилей
Киселев А. А., горожанин.
25.10.18 14:57
Прямиковой исполнилось минувшим летом 66 лет!! Мадам Прямикова, Вам пора на заслуженный отдых, в кресло перед телевизором, смотреть и слушать столь любимые Вами федеральные каналы, а не в кресло Гла
Комментарий к новости:Тамара Прямикова избрана мэром Мурманска
Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа города-героя Мурманска.
23.10.18 19:34
Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения - водителям, пешеходам, как МО, так и гостей региона! Поздняя осень экзаменует нас на проезжей части. Выдержите сей экзамен с честью! Пожалуйста, СТРОГ
Комментарий к новости:Холодная осень продолжает притуплять внимание мурманских водителей
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,63 рубля-PRO ВалютуОфициальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро - на 32-PRO ЭнергетикуА вдоль Серебрянской дороги ветряки стоят…-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 октября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДепутаты решают: предлагается определить отдельную категорию получателей социальной выплаты – граждан, которым назначена пенсия
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 317 человек