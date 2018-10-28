В ноябре пройдут Чемпионат и Первенство Мурманской области по каратэ

С 10 по 11 ноября в Легкоатлетическом манеже пройдут Первенство и Чемпионат Мурманской области по каратэ.

Данные соревнования проводятся с 1992 года. На них отбор проходит на всероссийские соревнования, СЗФО России по каратэ, Первенство и Чемпионат России по каратэ.

Среди наших спортсменов призерами всероссийских соревнований в 2018 году были: Ларина Татьяна -2м, Клавдиев Владимир -2м.

Призер Чемпионата России по каратэ среди глухих в 2018 году: Коник Александр - 2м.

Призеры Чемпионата Европы 2014 года: Чебыкин Артем -2м, Некрасов Артем -1м.