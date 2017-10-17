Мурманская область. Арктика17.10.17 14:59
В ноябре состоится X Международная конференция «Кадровая политика»
Министерство экономического развития Мурманской области информирует деловое сообщество региона о проведении X Международной конференции «Кадровая политика», которая состоится в период с 9 по 10 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступает АНО «Развитие кадрового потенциала» при поддержке и участии Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, министерства транспорта РФ, министерства образования и науки РФ, министерства труда и социальной защиты РФ и других профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.
В центре внимания мероприятия в 2017 году станут вопросы совершенствования государственной политики в сфере образовательной и трудовой деятельности, интеграции образования и рынка труда, модернизации содержательной и материально-технической базы транспортного образования, совершенствования условий труда, системы управления кадрами в сфере транспорта, инновации в транспортном образовании, связанные с ростом значимости информационных технологий, а также вопросы кадрового обеспечения развития транспортной инфраструктуры.
С подробной информацией о X Международной конференции «Кадровая политика» можно ознакомиться на сайте http://confspb.ru/events/x-mezhdunarodnaia-konferentsiia-kadrovaia-politika или по телефону 8 812 458 54 36 (Шумов Дмитрий Андреевич, info@global-port.ru).
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