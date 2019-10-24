В ноябре текущего состоится освящение нового Храма в Мурманске

На это важное событие в Мурманске ожидается приезд епископа Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии, епископа епархии Оулу (Финляндия) и епископа-эмеритусус этой же епархии, гостей из Норвегии, Швеции и России.

Отметим, что Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии, действующая на Крайнем Севере, в Мурманске, продолжает расти и развиваться, поэтому знания об её зарождении и тернистом пути становления в нашем регионе интересно будет узнать многим жителям Мурманской области.

Возникновение лютеранства на Мурманском берегу

Лютеране на Кольском Севере появились ещё в XVII веке. По официальным данным, в 1850 году во всей Архангельской губернии проживало 578 представителей евангелическо-лютеранского и англиканского вероисповедания обоего пола. Колонизация Мурманского берега – северного побережья Кольского п-ова, начавшаяся в 1860 году, привела сюда переселенцев-лютеран из Норвегии и Великого Княжества Финляндского. На Кольском побережье появились постоянные финские поселения – Белокаменка, Краснощелье, Грязная Губа, Ваенга, Чалм-Пушка, Мотка, Тюва-Губа, Земляная, Цып-Наволок, Западная Лица, Линахамари, Титовка, Ура, Вайда Губа, Пумманки, на полуострове Рыбачий.

Отсутствие пастора на Мурмане вынуждало людей ездить для совершения крещений, конфирмаций и венчаний в Норвегию или Финляндию. Дальние поездки были неудобны и для лютеран, и для государства, ведь церковь, помимо своих прямых обязанностей, выполняла функции современных ЗАГСов. Рождение детей в дореволюционной России фиксировалось в церковных книгах, многие из которых были утрачены или сданы в архив.

В 1870 году на Мурманский берег из Финляндии прибыл первый пастор – Й.Ф. Таувон. В 1889 году поездки финляндских пасторов в мурманские колонии были запрещены. Официальной причиной запрета стали подозрения в распространении лютеранства среди православного населения Мурмана. Однако, в действительности, русские власти беспокоились из-за усиливавшегося сепаратизма в Финляндии и её всё более настойчивых притязаний на Печенгу.

С 1893 года на Мурман стали приезжать пасторы из Санкт-Петербургского консисториального округа Евангелическо-лютеранской церкви – из приходов современной евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Однако, была очевидна необходимость создания самостоятельного прихода – кратких визитов пасторов раз в два года было явно недостаточно.

В январе 1903 года был основан Мурманский евангелическо-лютеранский приход, до конца 1917 года его возглавлял пастор А.Г. Вуотила.

Всего в 1870-1917 годах на Мурманском берегу побывали 12 пасторов:

1870-1874 - Таувон Йохан Фредерик, викарий прихода Пуоланки (был пять раз);

1876 – Снеллман Густав Адольф, викарий прихода Мухос;

1882 – Шварцберг (Мустакаллио) Йоханнес, пастор прихода Куопио;

1884 – Ханелл Карл Альгот, пастор прихода Мухос;

1885-1888 – Хинкула Матти, пастор прихода Куопио (был 4 раза – в 1885-1888 гг.);

1889 – Яухиайнен Карл Рубен, пастор прихода Куопио. В 1889 году стал последним пастором, направленным на Мурман из Финляндии;

1893 – Ватанен Пауль, пастор прихода Келто (Колтуши);

1895 – Швиндт Иоганн Эдуард, пастор прихода Св. Иоанна в Катила;

1899 – Сийтонен Константин, пастор прихода Туутери-Хиетамяки;

1900 и 1902 – Рокканен Отто Вильгельм, пастор прихода Венйоки (Славянка);

1903 – Суокас Франц Симеон, пастор прихода Каттила-Сойккола (Сойкино);

1904-1917 – Вуотила Андерс Густав, пастор прихода Туутери.

В каждой новой колонии у пастора было много работы – необходимо было провести крещения, венчания, конфирмации, погребения и отпевания, а также составить необходимые документы. Записи дословно подтверждают слова статистика 1899 года: «пастор… конфирмует отца и мать, затем венчает их и к ряду начинает крестить их детей».

Существенной проблемой для колонистов было отсутствие церкви. В 1870 году пастор Й.Ф. Таувон сообщил властям о желании колонистов Ура-губы построить часовню. Хотя русские власти не возражали против строительства лютеранской церкви или часовни на Мурмане, и даже беспошлинно выделили для строительства лес, дело продвигалось с большим трудом. Начался сбор средств – к 1873 году в Финляндии было собрано 1200 марок или 400 рублей, в Ура-губе около 100 рублей. Лишь в 1886 году финляндские власти выделили дополнительные средства и строительство все-таки завершили.

Новая лютеранская церковь была построена в новом городе – Александровске (ныне г.Полярный), основанном в 1899 году. Судьба обеих церквей с приходом советской власти была схожей. В Ура-губской церкви был размещен сельский клуб. Здание александровской церкви побывало клубом, общежитием для холостых офицеров, мастерскими подплава и было разобрано в 2000 году.

К 1915 году численность членов Лютеранского прихода на Мурмане, несмотря на малонаселенность этого края, достигла 1942 человека (1001 мужчина и 941 женщина). Национальный состав прихода был очень разнообразный. В основном, это были колонисты финны - 85% и норвежцы - 9%. Но были также и местные жители саами (лопари) - 5% и 1 % - русских и иных национальностей.

После Октябрьской революции 1917 года церковь долгое время находилась вне закона.

Строительство нового Храма

Возрождение Мурманского Лютеранского прихода началось в 90-е годы. Возникло общество «Национально-культурного центра финнов Мурмана».

В 1992 году состоялась первая регистрация Устава «Прихода лютеран города Мурманска и Мурманской области». Но в приходе не было собственного пастора. Встречи и собрания проходили в различных местах: в областной библиотеке, в краеведческом музее, даже в парикмахерской и в столовой.

В 1996 году, 23 апреля Мурманский приход был перерегистрирован в местную религиозную организацию «Евангелическо-Лютеранский приход». Из Санкт-Петербурга приезжал дьякон Симон Смирнов. В 1997 году он крестил потомков финских и норвежских колонистов Хайкара Наталию, Агнессу и других прихожан. В период и после богослужения в непринужденной обстановке за чашкой чая, кофе проводились беседы о смысле человеческой жизни, месте в ней Бога и церкви, о роли семьи, о пороках в обществе, изучали библию. Большое внимание уделялось работе с молодёжью. Основные принципы в общении: искренность, открытость и терпение.

Основное руководство приходом было возложено на Приходской Совет. У истоков становления церкви в Мурманске в этот период стояли Вуокко Хискиевна Гвоздева и Кабацкая Эльза. Вуокко Хискиевна вела большую работу, постоянно выезжая в Ловозеро, Кандалакшу, Умбу, работая гидом и переводчиком. В местах лишения свободы проходили тюремные служения. Уделялось внимание социальной работе – посещение больных на дому и в больнице. Прихожане дружно и весело встречали праздники: финское рождество, Пасха, новый год, день Ивана Купалы, день отца, дни рождений и т.д. Праздники сопровождались церковным песнопением.

Лютеранский приход, с помощью друзей из Финляндии приобрел собственное помещение - двухкомнатную квартиру. Заслуженный художник РФ, заслуженный работник культуры РФ, живописец, почетный полярник, финн, Арви Хуттунен, передал в дар приходу города Мурманска прекрасную картину - полотно с изображением Христа.

В этот же год Церковь Ингрии вошла в Совет Церквей Баренц региона, в который на равных началах входили четыре православных епархии и четыре лютеранских.

В конце 1998 в Мурманск направлен дьякон А. Уйманен.

В 1999 году направлен на служение дьякон Волчок Александр. Была подана официальная заявка в администрацию города на строительство здания Лютеранской Церкви.

С помощью Всенорвежской Миссии собраны средства на новое приходское помещение, которое было куплено в 2001 году и располагалось по адресу: г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 38-12.

Воздвижение креста

Через 100 лет, в мае 2019 года, состоялось знаменательное событие для лютеран Мурманской области – Воздвижение креста на новый Евангелическо-Лютеранской Храм, на пересечении улиц Баумана и Бондарной. Богослужение и освещение креста совершил епископ Арри Кугаппи.

Крест призван оберегать землю не только от бед и напастей, но и оберегать души людей от греховной жизни, призывая людей разных национальностей, разного вероисповедания и религиозных убеждений к добру, взаимопониманию и милосердию, призывая к молитве, богопочитанию, чистым и праведным деяниям.

В ноябре 2019 года состоится освящение нового Храма в Мурманске. Ожидается приезд епископа Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии, епископа епархии Оулу (Финляндия) и епископа-эмеритусус этой же епархии, гостей из Норвегии, Швеции и России.

Материалы статистических исследований Мурмана предоставлены кандидатом исторических наук Екатериной ОРЕХОВОЙ.

Фотографии из семейного архива Наталии ХАЙКАРА.