В ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления

Как сообщает Мурманский филиал «Россети Северо-Запад», в 2019 году в нашем регионе передано по сетям на 135 млн кВтч электроэнергии больше, чем в предыдущем. Суммарная передача электроэнергии за прошедщий год составила около 11 млрд кВтч.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём электропередачи увеличился почти на 1,2 процента или 135 млн кВтч. Основная причина – увеличение потребления крупными потребителями Мурманской области. Значительный рост энергопотребления в регионе был зафиксирован в ноябре 2019 года и составил 4,8 процента относительно соответствующего периода 2018 года. Это связано с увеличением потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями Мурманской области: АО «Апатит», АО «Олкон», а также потребителями гарантирующего поставщика АО «Атомэнергосбыт».

На долю крупных потребителей Мурманской области приходится более 70 процентов энергопотребления региона.

Потери при передаче электроэнергии составили 406 млн кВтч или 3,57 процента от общего объёма электропередачи. C целью снижения потерь электроэнергии в прошлом году специалисты Мурманского филиала провели более 25 рейдов по выявлению фактов бездоговорного и безучётного энергопотребления на общий объё 6,7 млн кВтч. В денежном выражении – это порядка 29 млн рублей.