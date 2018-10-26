В ноябре в общевойсковое соединение Северного флота поступит первый дивизион арктических ЗРК «Тор-М2ДТ»

Первый дивизион арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» поступит в распоряжение зенитчиков Северного флота в третьей декаде ноября. Об этом в беседе с журналистами сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов. Согласно государственному оборонному заказу предприятие-изготовитель осуществит передачу комплексов в общевойсковое соединение Северного флота на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске на Кубани. После передачи комплексов боевым расчётам зенитного ракетного дивизиона военнослужащим предстоит пройти переобучение, провести боевое слаживание и выполнить боевые стыковочные стрельбы.

Как сообщает группа информационного обеспечения Сухопутных войск, «Тор-М2ДТ» - арктический вариант комплекса «Тор-М2», установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Они способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.

На сегодняшний день ЗРК семейства «Тор-М2» являются наиболее эффективным средством борьбы со всеми типами воздушных целей, в том числе малозаметными БПЛА и атакующими элементами высокоточного оружия.