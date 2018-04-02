В нп.Африканда состоялся региональный мастер-класс для преподавателей художественных дисциплин «Улов. Декоративный барельеф из гофрокартона»

В Детской школе искусств нп.Африканда состоялся мастер-класс для преподавателей детских художественных школ и школ искусств области. Провела занятие преподаватель Киселёва Елена Александровна.

Практической итоговой работе мастер-класса предшествовало путешествие в историю рыбного промысла на Мурмане, просмотр видеоматериалов 1927 года о рыбной ловле в Териберке, ихтиофауне морей, рек и озер Кольского полуострова.

Подробный рассказ о технике и методике создания декоративного барельефа, приемах и способах формообразования дал возможность преподавателям самостоятельно в короткое время создать декоративную композицию.

Данная техника позволяет преподавателям самостоятельно изготавливать наглядные пособия с использованием доступных материалов: картона, клея ПВА, бумажных салфеток или готовой массы папье-маше, красок и различных предметы, пригодных для декора.

Полученные преподавателями знания и практический опыт в исполнении декоративного барельефа можно использовать в работе с детьми и взрослыми. Готовые декоративные изделия стильно смотрятся в интерьере любых помещений.