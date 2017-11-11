В нп.Североморск-3 новую детскую игровую площадку быстро захватили юные северяне

Вчера в нп.Североморск-3 была торжественно открыта детская игровая площадка, установленная в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, главное условие участия в данной программе - инициатива жителей, которые и решают где установить детскую или спортивную площадку, разбить сквер или благоустроить двор. Финансирование программы осуществлялось за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

- Мы знаем о том, что по оценкам Минстроя Мурманской области наш муниципалитет признан успешно исполнившим взятые на себя обязательства, - рассказал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. - Поэтому на региональном уровне уже принято решение о выделении нашему ЗАТО 31 миллиона рублей в 2018 году на продолжение реализации программы «Формирование комфортной городской среды». И если в этом году в рамках программ «Инициативное бюджетирование» и «Формирование комфортной городской среды» мы сдали 4 объекта - это сквер «Народный» в Авиагородке, площадка в Малом Сафоново и две площадки в 3-Североморске, то на будущий год мы сможем сделать гораздо больше.

Детская игровая площадка в нп.Североморск-3 была открыта торжественно. Праздничную программу для маленьких жителей гарнизона организовал коллектив Центра досуга молодёжи.