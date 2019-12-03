В объединении ВВС и ПВО Северного флота возрождены два полка

С началом нового учебного года в составе армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота прошли плановые преобразования. Отдельными воинскими частями стали гвардейский смешанный авиаполк и корабельный противолодочный вертолётный полк, которые 10 лет назад были объединены в авиационную базу. Также из состава авиабазы была выделена вертолётная эскадрилья, на вооружении которой стоят вертолёты Ми-8.

2 декабря авиаторов Североморск-1 состоялось торжественное построение личного состава отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка, посвящённое формированию части и началу нового периода боевой подготовки. С напутственным словом перед военнослужащими выступили командир воинской части полковник Дмитрий Леденцов и ветеран морской авиации Северного флота бывший командиром этой части в начале 2000-х годов полковник в отставке Сергей Чечеров. Они пожелали лётному и техническому составу успехов в боевой и повседневной деятельности, а также продолжения славных традиций, заложенных ещё в 1954 году.

Как сообщает пресс-служба СФ, на вооружении отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота стоят вертолёты Ка-27 в противолодочном и спасательном варианте, а также штурмовой Ка-29.

В отдельный гвардейский смешанный авиаполк входят экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и военно-транспортных самолётов.

Оба полка продолжают базироваться на аэродроме Североморск-1. С началом нового учебного года экипажи самолётов и вертолётов приступили к плановой боевой подготовке.