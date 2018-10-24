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Мурманская область. Арктика24.10.18 12:28

В области пройдет большой этнографический диктант

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте Российской Федерации 2 ноября, накануне Дня народного единства.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» в Мурманской области выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 10 ноября.

Итоги акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации - 12 декабря 2018 года.

В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Мурманской области акцию поддержали 789 участников, действовало 18 площадок.

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