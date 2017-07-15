В областном центре идёт охота на мобильные телефоны

В полицию обратилась жительница города Мурманска 1992 года рождения с заявлением о краже. Девушка рассказала, что в то время, когда она работала в одном из магазинов Октябрьского округа города, неизвестный похитил её мобильный телефон. Причиненный потерпевшей материальный ущерб от пропажи телефона составил 8 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую. Девушка смогла описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску совместно с оперативно-сыскным отделом УМВД России по городу Мурманску была установлена личность подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в краже, но заявил, что похищенное имущество успел продать, а деньги потратить.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого может ожидать наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В это же время в дежурную часть областного центра обратился 21-летний житель областного центра с заявлением о хищении у него мобильного телефона. Он сообщил о том, что неизвестное лицо, находясь у дома по улице Гагарина, завладело его имуществом стоимостью 21 тысяча 500 рублей путем обмана и злоупотребления доверием.

Полицейскими установлено, что потерпевший сам передал злоумышленнику телефон, который он попросил под предлогом осуществления звонка. Завладев им, неизвестный скрылся.

Молодой человек смог описать приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Ранее несудимый 16-летний житель Мурманска изобличен в содеянном. Похищенный телефон полицейские изъяли у злоумышленника в ходе досмотра.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет.