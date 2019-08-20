Мурманская область. Арктика20.08.19 09:45
В областном центре изменились сроки ограничения движения на улице Софьи Перовской
В Мурманске в связи проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия планируются ограничения движения:
– освободить от транспорта улицу Софьи Перовской (от улицы Папанина до улицы Карла Маркса) - с 00.00 20 августа до 00.00 23 августа;
– закрыть движение всех видов транспорта по улице Софьи Перовской (от улицы Папанина до улицы Карла Маркса) - с 00.00 20 августа до 00.00 23 августа.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-ПолитбарометрПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Александр
13.08.19 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Валерий Павлович
10.08.19 18:45
Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд
Комментарий к новости:Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу
-Скоро в эфире10:30«Метод Лавровой». Художественный сериал, 13 серия (16+)11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту растут даже в августе-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 61 копейку, евро подскочил почти на 73 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-Нам интересно Ваше мнение15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 303 человека