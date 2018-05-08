В областном центре «Лапландия» состоялся фестиваль замещающих семей Мурманской области

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся Фестиваль замещающих семей Мурманской области. Участников и гостей мероприятия приветствовала заместитель губернатора Инна Погребняк. Заместитель главы региона отметила, что фестиваль – хорошая возможность для родителей и детей показать себя, продемонстрировать свои успехи, обменяться опытом в неформальном общении.



«Огромное спасибо опекунам, приёмным родителям – вы вкладываете в детей свою душу, своё время и свой труд. Спасибо вам за ваше огромное и тёплое сердце, любви в котором хватает для всех», – сказала Инна Погребняк.



В рамках фестиваля состоялись региональные спортивные и творческие конкурсы для семей усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Участники конкурса «Семья талантами богата» продемонстрировали свои достижения в различных видах творчества, а также приняли активное участие в спортивных состязаниях, проводимых в рамках конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья».



Во время проведения фестиваля работали выставки прикладного искусства «Творческая семейная мастерская», фотовыставка «Моей семьи счастливые моменты», экспозиции видеороликов и слайдов «Семья – основа державы». Все желающие могли посетить детский технопарк «Кванториум». В период работы фестиваля опекуны, попечители, приемные родители получили консультативную помощь педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.



Победители и призёры конкурсов награждены дипломами Министерства образования и науки Мурманской области и призами. Участникам конкурсов вручены подарки от спонсоров фестиваля.



Информация о победителях и призёрах региональных конкурсов будет размещена на сайте deti-murman.ru в разделе «Фестиваль замещающих семей».



