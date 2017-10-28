В областном центре мошенник украл с витрины в магазине меховых изделий две шубы

В дежурную часть поступило сообщение от работников магазина, расположенного в Октябрьском округе города Мурманска. По их словам, один из посетителей похитил с витрины две шубы из меха норки. Ущерб, причиненный магазину, составил около 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что кража была совершена злоумышленником путем свободного доступа в рабочее время. Полицейские опросили работников магазина, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения с изображением подозреваемого в преступлении. Оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 43-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Приметы подозреваемого были переданы всем патрульным нарядам, на его розыск были ориентированы дежурные экипажи полиции. В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Безработного жителя областного центра, 1974 года рождения, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник признался в содеянном. Похищенное имущество он успел продать, деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. На период следствия злоумышленник помещен под стражу.