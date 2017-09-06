ЗНАКИ: Мария, преподаватель вокала, участница многих конкурсов, пришла в гости к астрологуВ областном центре начали работу мобильные прививочные кабинеты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.09.17 14:35

В областном центре начали работу мобильные прививочные кабинеты

С целью проведения вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа в Мурманске начали работу мобильные прививочные кабинеты, где любой желающий житель региона может сделать прививку против сезонного гриппа.

Для удобства населения мобильные прививочные кабинеты будут располагаться вблизи наиболее посещаемых общественных мест. Специализированные автомобили расположены около конгресс-отеля «Меридиан» (пл. Пять Углов) и на площади гипермаркета «О'кей».

С 6 по 16 сентября выездные бригады Мурманской городской поликлиники № 1 будут проводить вакцинацию населения по следующему графику: в будни у гипермаркета «О'кей» (просп. Ленина, 34) - с 9 до 19 часов, у конгресс-отеля «Меридиан» (ул. Воровского, 5/23) - с 14 до 19 часов; в субботу на обеих точках - с 14 до 19 часов.

При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 114 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Поморник
06.09.17 19:51
Поборникам доступной среды рекомендую всего лишь один раз пройтись по маршруту: остановка общ. транспорта "Ул. Комсомольская" - переход под дорогой - мост через ж/д пути - проходная ММРП № 1. Прошу о
Комментарий к новости:«Преград для инвалидов должно быть меньше», - губернатор Марина Ковтун поставила задачу повысить уровень трудоустройства инвалидов в Мурманской области
Kirill
06.09.17 17:47
Болтовня вокруг проблемы доступности среды для инвалидов начинает приобретать гротескные формы. А кто-нибудь задумается над проблемой безопасной среды для обычных граждан. Ведь сегодня во многих город
Комментарий к новости:«Преград для инвалидов должно быть меньше», - губернатор Марина Ковтун поставила задачу повысить уровень трудоустройства инвалидов в Мурманской области
VflentinaKomarova
06.09.17 13:18
А когда будет повышение, он что не сказал? С худого козла -хоть шерсти клок
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам, не охваченным майскими указами, повысят на 4% - Минтруд
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире20:15«Облака». Проект добрых дел (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO Деньги68 млн рублей уплатили должники налогов после «заморозки» банковских счетов-PRO ВалютуУраганы на побережье США негативно сказываются на курсе доллара-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика