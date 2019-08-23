В областном центре начали работу мобильные прививочные кабинеты

С целью проведения вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа в Мурманске начали свою работу мобильные прививочные кабинеты, где любой желающий житель региона сможет сделать прививку против сезонного гриппа.

Для удобства населения мобильные прививочные кабинеты будут располагаться вблизи наиболее посещаемых общественных мест. Специализированные автомобили будут расположены около гипермаркета «О' Кей» и гипермаркета «Лента».

С 21 августа вакцинацию населения проводят выездные бригады Мурманской городской поликлиники № 1 у гипермаркета «О' Кей» (просп. Ленина, 34) - с 12 до 19 часов ежедневно.

Мурманская городская поликлиника № 2 начнёт проводить вакцинацию взрослого населения у гипермаркета «Лента» (ул. Шевченко, 34) с 26 августа - с 12 до 17 часов ежедневно (кроме воскресенья).

При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.