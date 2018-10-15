В областном центре обновлено более 230 тысяч квадратных метров асфальта

В Мурманске в рамках ремонтной кампании обновлено более 230 тысяч квадратных метров асфальта. Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев проверил качество выполненного ремонта по улице Александрова - этот участок стал финальным.

- Здесь заменено более 9 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, отремонтированы колодцы, - прокомментировал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин.

В этом году в рамках проекта «Дорога в школу» выполнены ремонты четырех проездов к социально значимым учреждениям. Всего за 5 лет был выполнен ремонт 102 проездов к 115 учреждениям (образовательным, культурным, медицинским и спортивным).

- Дорожные ремонты затронули все округа заполной столицы, - отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. - Что касается качества, установлен четкий порядок приема работ. Отбираются пробы асфальта, доставляются в независимую лабораторию, которая оценивает не только его физико-химический состав, но и механические свойства, толщину укладки асфальта. И только после прохождения всех этих процедур можно будет принять работу окончательно

В скором времени начнется обследование дорожно-уличной сети Мурманска для формирования плана ремонта на следующий год. Стоит отметить, что он составляется с учетом пожеланий горожан.