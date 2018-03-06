В областном центре полицейские изъяли более 100 литров алкогольной продукции

В адрес УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что в офисном помещении одной из транспортных компаний города Мурманска осуществляется незаконная реализация и оборот алкогольной продукции. Предположительно товар поступает из магазина беспошлинной торговли.

В ходе специальных мероприятий информация нашла своё подтверждение. Полицейскими был установлен факт нахождения в обороте продукции, маркированной наклейками «только для продажи в магазинах беспошлинной торговли».

Стражи правопорядка изъяли более 100 литров алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. Одно связано с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства. Второе - с незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами.