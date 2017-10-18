В областном центре полицейские задержали жителя Североморска, угнавшего за ночь со стоянки автосервиса три автомобиля

В полицию Мурманска обратились три местных жителя с заявлениями о хищении принадлежащих им транспортных средств. Полицейские установили, что автомобили «Киа Рио», «Рено Меган» и «Хендай Соната» были угнаны в ночь с 7 на 8 октября со стоянки автосервиса.

К моменту прибытия сотрудников полиции к месту происшествия автомобиль «Рено Меган» был найден неподалеку от автостоянки, с которой он был угнан. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Киа Рио» возле железнодорожного переезда на Прибрежной автодороге, а автомобиль «Хендай Соната» возле одного из жилых домов Первомайского округа города Мурманска.

Оперативниками были изучены видеозаписи камер наблюдения, которые зафиксировали момент проникновения на территорию стоянки, также были опрошены возможные очевидцы происшедшего.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками ППС был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства подозреваемый. Им оказался безработный житель Североморска, судимый в 2017 году за кражу. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что угнал автомобили путем свободного доступа, чтобы покататься. В момент совершения преступления злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

По факту в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 20.1 КоАП РФ и помещен в изолятор временного содержания.