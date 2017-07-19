В областном центре полицейскими задержан любитель цветочных вазонов

В отдел полиции областного центра с заявлением о краже обратилась продавец магазина расположенного по ул.Шмидта. Женщина пояснила, что путем свободного доступа неизвестным злоумышленником были похищены четыре клумбы с цветами, находившиеся возле входа в торговую точку.

Полицейские установили, что общая сумма причиненного ущерба составила свыше 32 тысяч рублей. Кроме того, вскоре в дежурную часть поступило аналогичное сообщение. Кража была совершена у входа в салон красоты по ул. Сафонова. Там пропали декоративные ёмкости с цветами общей стоимостью 22 тысячи рублей.

Эксперты-криминалисты изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук злоумышленника, также полицейские просмотрели записи камер наружного видеонаблюдения. Проверка по базам данным полиции показала, что к обеим кражам причастен 21-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за хищения.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что похищенное планировал использовать в личных целях.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту краж возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до пяти лет.