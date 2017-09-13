В областном центре полицейскими задержан подозреваемый в серии краж

В полицию обратилась 30-летняя мурманчанка с заявлением о краже принадлежащей ей банковской карты, с которой были незаконно списаны 6 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что кража была совершена путем свободного доступа во время совместного распития спиртных напитков в компании знакомых. Женщина рассказала, что давала свою банковскую карту малознакомому мужчине для приобретения спиртных напитков, при этом сама сообщила ему пин-код.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя Мурманска 1978 года рождения. Ранее судимый мужчина признался в содеянном и пояснил, что денежные средства, обналиченные с банковской карты потерпевшей, он уже потратил.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску установили, что задержанный причастен также к краже телефона стоимостью 14,5 тысячи рублей, которая была совершена ещё в июле текущего года. Средство связи было похищено во время распития спиртных напитков в малознакомой компании у 42-летней жительницы областного центра.

В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого похищенный телефон был изъят. В настоящее время сотрудники выясняют возможную причастность злоумышленника к другим преступлениям.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.