В областном центре прошла акция «Не отнимайте Солнце у детей»

Призыв ко всем взрослым «Не отнимайте Солнце у детей» стал в школе №34 Мурманска доброй весенней традицией, объединившей детей, педагогов, родителей и сотрудников Госавтоинспекции в совместной акции по профилактике детского дорожного травматизма.

Вблизи образовательного учреждения инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску, ЮИДовцы и старшеклассники встречали детей и их родителей, предлагая отпечатком своей ладошки добавить к весеннему Солнцу на плакате радостных лучиков и написать пожелания и обращения участникам дорожного движения.

По мнению сотрудников Госавтоинспекции Мурманска, такой яркий флеш-моб поможет напомнить родителям еще раз об ответственности за жизнь и здоровье детей. Примеров тому, как безответственное отношение взрослых становится причиной детского дорожно-транспортного травматизма, достаточно много. Поэтому инспекторы ГИБДД и ЮИДовцы Заполярья регулярно проводят профилактические мероприятия для родителей и их детей, напоминая о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Мурманчане охотно приняли участие в акции и спустя непродолжительное время у весеннего Солнца появилось очень много лучиков из детских ладошек.