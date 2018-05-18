В областном центре пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

За минувшую неделю инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску с признаками опьянения выявлены 15 водителей, из них 4 привлечены за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В ближайшие выходные во всех районах Мурманска сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску будут проводить мероприятия, направленные на профилактику и пресечение управление транспортом в нетрезвом виде.

Инспекторы ОБ ДПС предупреждают о недопустимости употребления алкоголя перед управлением транспортом, просят не пренебрегать безопасностью участников дорожного движения и сообщать обо всех фактах нетрезвого управления автомобилем по телефонам 40-63-10, 127 или 02.