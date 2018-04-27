В областном центре состоится праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда

28 апреля в 18.30 состоится праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда (г. Мурманск, ул. Пушкинская д. 3, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Зрительный зал).

Весна – это пора новых начинаний, цветения, душевной гармонии и, конечно, любви. В программе зрители увидят номера, построенные на репертуаре песен и мелодий советских, отечественных композиторов и авторов-современников.

В концерте примут участие ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы, ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», хор ветеранов «Встреча друзей», ансамбль солистов «Орфей» и другие. Свои номера зрителям подарят мурмашинский духовой оркестр «Ретро», североморский ансамбль эстрадной песни «Тоника» и мурманский ансамбль эстрадного пения «Непоседы».