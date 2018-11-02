В областном центре стартовал проект «Студенческая среда»

В ДК железнодорожников (ул. Октябрьская, 13) состоялось открытие ежегодного городского конкурса «Студенческая среда».

Первым испытанием стал фестиваль студенческих советов, приуроченный ко Дню народного единства.

Мурманские студенты представили музыкальные визитки на тему «Единство», приняли участие в танцевальном марафоне «Ритмы поколений».

- Проект «Студенческая среда» проводится уже четвертый год подряд. Среди участников- студенческие советы образовательных учреждений и молодежные объединения города , - рассказала главный специалист отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Александра Богдева.

Организаторами проекта «Студенческая среда» выступают МАУ МП «Объединение молодежных центров» и комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.