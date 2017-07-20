В областном центре возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранца

В ходе проверки миграционных учётов установлено, что 42-летний житель Октябрьского округа города Мурманска зарегистрировал в собственной квартире гражданина иностранного государства без намерения предоставить ему жилплощадь для фактического проживания.

Полицейские выяснили, что по указанному адресу на ул. Фролова иностранец – гражданин одной из стран Ближнего Зарубежья – не проживает. В ходе опроса владелец квартиры признался, что постановку на учёт он осуществил в целях получения денежных средств.

По факту в отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полиция Мурманской области обращается к гражданам с просьбой сообщать по телефону «02» о фактах нарушения действующего миграционного законодательства, а также информацию о так называемых «резиновых квартирах».