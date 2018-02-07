В областном драматическом театре состоится спектакль «Маленькая услуга от большого друга»

9 февраля на сцене Мурманского областного драматического театра можно будет посмотреть комедию «Маленькая услуга от большого друга».

Продюсерская компания «М-АРТ» (г.Москва) создана на базе «Современного Театра Антепризы». На протяжении многих лет компания сотрудничает с известными режиссерами, композиторами, балетмейстерами, звездами театра и кино. Создано более 30 спектаклей, которые успешно идут на подмостках Московских театров, а также на площадках России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мурманские зрители увидят историю о любви...

Молодые девушки часто ищут себе в избранники мужчин намного старше их, и это совсем не означает, что они хотят скорее стать «юной» вдовой. Ведь взрослый мужчина – это стабильность, обеспеченность, сила, комфорт. Однако всем известно, что мужчины по природе своей собственники. Молода, красива, а значит...не верна?! Проверить это возможно только одним способом – нанять детектива.

В спектакле заняты артисты Даниил Спиваковский, Владимир Зайцев, Мария Козакова. Драматург - Никита Никишенко. Идея - Сергей Арцибашев. Режиссер - Даниил Спиваковский.