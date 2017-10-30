В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова откроется фотовыставка «Глазами северян»

1 ноября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие традиционной ежегодной фотовыставки «Глазами северян».

На фотовыставке будут представлены 40 лучших авторских работ членов фотостудии «Мурманск»: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края.

Фотостудия «Мурманск» объединяет любителей фотографии различных возрастов и профессий. Лучшие работы членов фотостудии экспонировались не только в России, но и за рубежом. За время своего творческого существования фотохудожники накопили богатый краеведческий и этнографический материал. Контактность, готовность к диалогу, стремление узнать что-то новое, желание поделиться опытом – вот качества, присущие фотографам фотостудии «Мурманск».