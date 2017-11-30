В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет финал мурманской лиги КВН
2 декабря в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт финал региональной Мурманской лиги КВН сезона 2017 года.
За звание чемпиона лиги и путёвку на фестиваль команд КВН в г. Сочи поборются: команда «Морская академия», Мурманского государственного технического университета, сборная филологического факультета из г. Мурманска, команда «Суровые парни» 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота из посёлка Спутник, сборная города Снежногорска, команда «Регион 51» ОАО «Апатит» и команда «Овощной салат» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.
Ведущий игры - капитан команды КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги Международного союза КВН Герман Иванов.