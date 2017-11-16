В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет финал образовательно-воспитательной акции «Детство-территория добра и порядка»

18 ноября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится финал образовательно-воспитательной акции «Детство - территория добра и порядка».

В рамках акции проводился конкурс литературных, художественных работ, видео-проектов и сценариев на тему «Хоровод дружбы». В оргкомитет конкурса, старт которому был дан ещё в январе, поступило более 250 работ от школьников от 7 до 17 лет, а также методистов, специалистов и педагогов учреждений культуры, учреждений общего и дополнительного образования со всей Мурманской области.

18 ноября на сцене областного Дворца будут подведены итоги конкурса. Все участники будут отмечены дипломами участников, а победители награждены дипломами лауреатов и памятными сувенирами.

Основной целью проведения акции является приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям народов России через знакомство с национальными традициями.