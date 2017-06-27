В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет игровая развлекательная программа «Зеленая смена, или эко-старт»

29 июня в 11.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова к открытию второй смены летних оздоровительных лагерей пройдёт игровая развлекательная программа «Зеленая смена, или эко-старт».

Мальчишки и девчонки из летнего оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 8 в игровой форме узнают, как нужно беречь природу и свой край, ответят на вопросы экологической викторины, примут участие в подвижных играх «Природы чудное мгновенье», совершат увлекательное путешествие по заповедным местам Кольского полуострова и окунутся в северный мир чудес.