Мурманская область. Арктика22.09.17 08:38
В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы
24 сентября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы.
Репертуар коллектива разнообразен: это обработки русских народных песен и романсов, произведения о северном крае, написанные первым руководителем ансамбля Владимиром Ковбасой.
Концерт будет посвящен русской песне. Зрители услышат известные композиции: «По Муромской дорожке», «Ой, при лужку, при лужке», «Ой, со вечора с полуночи», «На улице дождик» и многие другие.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 738 человек
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