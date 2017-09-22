24 сентября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы.

Репертуар коллектива разнообразен: это обработки русских народных песен и романсов, произведения о северном крае, написанные первым руководителем ансамбля Владимиром Ковбасой.

Концерт будет посвящен русской песне. Зрители услышат известные композиции: «По Муромской дорожке», «Ой, при лужку, при лужке», «Ой, со вечора с полуночи», «На улице дождик» и многие другие.