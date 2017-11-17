19 ноября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт ансамбля танца «Радость». Концертная программа «Жизнь – прекрасный миг» будет полностью посвящена творческому наследию любимого педагога и прекрасного балетмейстера Евгения Кораблева.

В честь 70-летия мастера на сцене вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На этом вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости»: первые исполнители постановок Е.А. Кораблева и совсем юные танцоры. В программе примет участие ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, в котором балетмейстер начинал свою деятельность.

Зажигательная «Цыганская сюита», трогательная военная композиция «Как молоды вы были…», танцевальная картинка «За околицей», «Русский перепляс» и многие другие хореографические постановки Евгения Кораблева будут представлены мурманчанам на сцене областного Дворца.