В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт клуба авторской песни «Пять углов»

9 декабря в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «Как трудно быть художником…» клуба авторской песни «Пять углов».

Участники клуба исполнят песни: «Художник» Владимира Ланцберга, «Оранжевый кот» Леонида Филатова, «Мой друг художник и поэт» Константина Никольского и много других. Творческим дополнением к музыке станет песочная анимация мастера Людмилы Семёновой и её друзей. На экране во время концерта оживут песенные образы, связанные с творческими задумками художников.

В 15.30 состоится открытие выставки художественных работ участника клуба «Пять углов», офицера запаса Валерия

Никитина. На выставке будут представлены графика и живопись с использованием акварели, темперы и шариковых ручек.