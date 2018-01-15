17 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина.

Александр Иванович Пантюшин - председатель мончегорской фотостудии «Имандра», художник международной федерации фотографического искусства FIAP, а также лауреат и победитель различных российских и международных фестивалей и конкурсов.

Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

Вход на фотовыставку бесплатный. Познакомиться с работами А. Пантюшина мурманчане и гости города смогут до 17 февраля