КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Битва за горячую воду, или Перенимаем опыт активных мурманчанНачисление северных надбавок и выравнивание МРОТ с прожиточным минимумом арктическим регионам не потянуть без помощи центра
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.03.18 07:35

В Областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

7 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Март - начало весны. Пора, которая дарит нам один из самых радостных и приятных праздников, праздник самой обаятельной, самой прекрасной, самой доброй и отзывчивой половины человечества!

В этот прекрасный день творческие коллективы Дворца культуры и учреждений Мурманской области порадуют милых дам, одаривая их комплиментами и самыми нежными словами.

Свои лучшие хореографические, цирковые и вокальные номера для милых женщин исполнят мурманские ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», цирк «Комплимент», театр «Комедиограф», ансамбли бального танца «ОНиОНА» и «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль солистов «Орфей», ансамбль «Непоседы», мурмашинский духовой оркестр «Ретро», североморский ансамбль эстрадной песни «Тоника» и другие.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 482 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Нина З.
06.03.18 07:22
Странный человечек: получал два высших образования и работал не по профилю - не есть хорошо, да и послужной список какой-то далёкий от конкретных дел. Очередной чиновник...
Комментарий к новости:Валерий Федько назначен руководителем аппарата правительства Мурманской области
блинов евгений иванович
03.03.18 14:23
В ноябре 2018 года праздники начальник городского следственного управления получил "праздничную премию 400 тысяч, Ялалов получил праздничную премию 700 тысяч рублей исполнители следователи премии не
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
блинов евгений иванович
03.03.18 14:18
В следствии октябрьского отдела работала следователь Каплина, которая будучи дежурным следователем была вызвана Снятковой В.Ю. в Управление. и после беседы вернувшись в отдел покончила жизнь самоубийс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире09:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)09:30«Гибель Империи». Художественный сериал, 1 серия (12+)10:20«Гибель Империи». Художественный сериал, 2 серия (12+)
-PRO ДеньгиКому на Руси жить хорошо? Чиновникам - Росстат-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 44 копейки, а евро подскочил на 70 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС стартовала уникальная по продолжительности и объёмам модернизации ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыСовет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика