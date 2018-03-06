В Областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

7 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Март - начало весны. Пора, которая дарит нам один из самых радостных и приятных праздников, праздник самой обаятельной, самой прекрасной, самой доброй и отзывчивой половины человечества!

В этот прекрасный день творческие коллективы Дворца культуры и учреждений Мурманской области порадуют милых дам, одаривая их комплиментами и самыми нежными словами.

Свои лучшие хореографические, цирковые и вокальные номера для милых женщин исполнят мурманские ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», цирк «Комплимент», театр «Комедиограф», ансамбли бального танца «ОНиОНА» и «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль солистов «Орфей», ансамбль «Непоседы», мурмашинский духовой оркестр «Ретро», североморский ансамбль эстрадной песни «Тоника» и другие.