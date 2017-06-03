В областном Дворце культуры и народного творчества пройдут мероприятия для летних оздоровительных лагерей

5 июня в 12.00 ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 10 примут участие в песенном конкурсе «До-Ми-Соль-Ка!», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Школьники исполнят любимые детские песни известных российских композиторов: Юрия Энтина, Геннадия Гладкова и многих других. Дети смогут проявить свои творческие способности, весело и дружно провести время в кругу друзей и посоревноваться за звание лучшего исполнителя.

В это же время в фестивальном зале для ребят будет работать мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение».

Школьники создадут красивые фигуры из воздушных шаров и узнают много нового о самих шариках: какие виды шаров существуют, кто их придумал и какие «шариковые» рекорды поставили люди.