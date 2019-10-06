В областном Дворце культуры им. Кирова прошёл праздничный концерт, посвященный годовщине основания Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой приняли участие в праздничном вечере «Мурманск – флагман северных морей», посвященном 103-й годовщине основания города.

Со сцены областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова глава региона поздравил мурманчан с днём рождения заполярной столицы. Приветствуя собравшихся – почётных граждан города-героя, ветеранов, представителей городских общественных организаций, руководителей предприятий, Андрей Чибис подчеркнул стратегическую роль Мурманска в реализации инновационных проектов, направленных на создание комфортных условий для жизни северян.

«Только мощные, сильные люди способны построить, затем восстановить и развивать самый крупный город за Полярным кругом. Мурманск, безусловно, – наша гордость. И наша общая задача сделать так, чтобы город-герой стал самым уютным, комфортным и современным на Севере нашей страны. Уверен, сплотившись и мобилизовавшись, создав мощную единую команду, мы в состоянии это сделать. Желаю мурманчанам сил и крепкого здоровья ветеранам. С праздником!», – сказал Андрей Чибис.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой тепло поздравил всех мурманчан с днём города. Он отметил, что этот праздник особый – он значим для всего региона, потому что Мурманск – это сердце и душа нашего края:

– Сегодня мы чествуем город и его горожан, которых не сломили ни годы военного лихолетья, ни послевоенная разруха, ни реформы 90-х годов прошлого века. Мы любим Мурманск за то, что в нём живут наши родные и близкие, с ним связаны наши самые сокровенные воспоминания, наши чаяния и надежды. Я уверен, что каждый мурманчанин гордится своим городом.

Глава регионального парламента пожелал жителям города-героя, чтобы в их домах всегда царили мир, благополучие и душевное тепло.

По завершении торжественной части состоялся праздничный концерт. Перед гостями вечера выступили лучшие творческие коллективы города, прозвучали музыкальные произведения, посвященные Мурманску.