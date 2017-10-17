В областном этапе конкурса «Народный участковый – 2017» победил участковый из Кандалакши

Накануне в полночь на официальном сайте УМВД России по Мурманской области закончилось он-лайн голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции в Мурманской области. По итогам голосования безоговорочным победителем стал участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Кандалакшский» старший лейтенант полиции Сергей Сергеевич Шпаков.

В полиции лучший участковый Заполярья служит 10 лет, из них 5 лет – в должности участкового. За годы службы зарекомендовал себя грамотным сотрудником, пользуется уважением граждан на территории обслуживания, так как жители знают, что при обращении к старшему лейтенанту полиции они получат квалифицированную помощь. Своим главным профессиональным достижением считает уважение земляков.

Стоит отметить, что конкурс «Народный участковый» проводится МВД России ежегодно в преддверии Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября. Проект «Народный участковый» - это пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших участковых выбирают непосредственно те, чей покой они охраняют – жители Мурманской области. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Лучший участковый Мурманской области-2017 старший лейтенант полиции Сергей Шпаков будет принимать участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в форме он-лайн голосования на официальном сайте МВД России.