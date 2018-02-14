В Областном художественном музее откроется выставка «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба»

15 февраля в Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба».

Клуб «Солнцецвет арктический» создан 1 марта 1998 года. Название клуба было выбрано неслучайно. Солнцецвет арктический – небольшой полукустарничек с золотисто-желтыми цветками, напоминающими маленькие солнца. Этот цветок имеет статус исчезающего редкого вида и известно единственное место его произрастания — Мурманская область, Турий мыс.

Клуб - это дружный коллектив единомышленников. Он объединяет людей разных, но вместе дополняющих друг друга. У клуба есть свой гимн, написанный Татьяной Трыханкиной, руководителем клуба «Художественная роспись».

Ежегодно клуб пополняется новыми увлеченными людьми. Его представители часто бывают гостями в мастерской «Цветы и дизайн», расположенной в Доме детского творчества им. А.Бредова. Принимают активное участие в различных выставках городского и областного уровней. На выставке посетители увидят около 50 ярких цветочных композиций, выполненных в различных техниках.

Выставка будет работать до 18 марта.