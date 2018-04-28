В областном художественном музее открылась выставка «Русский Север»

В Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «Русский Север» – историко-культурологического проекта из собрания Государственного исторического музея, посвященного 80-летию Мурманской области. В церемонии открытия приняла участие заместитель губернатора Инна Погребняк.



Обращаясь к участникам церемонии, заместитель главы региона отметила, что эта выставка находится в череде кульминационных культурных событий, посвящённых 80-летию Мурманской области.



«Впервые мы имеем возможность прикоснуться к сокровищам Русского Севера, с любовью подобранным сотрудниками Государственного исторического музея. Большое спасибо нашим гостям из Москвы. Теперь, когда мы показали свои возможности, надеемся, что будем взаимодействовать и дальше», – сказала Инна Погребняк.



Выставочный проект «Русский Север» подготовлен Государственным историческим музеем в год 80-летия Мурманской области. Яркие экспонаты выставки призваны показать уникальную историческую, культурную и духовную самобытность северного края.



В экспозиции представлены произведения традиционных северных ремесел XVII-XIX вв., расписная деревянная посуда, мебель и предметы народного быта, знаменитое великоустюжское черневое серебро, изделия холмогорских косторезов, великолепные образцы русской деревянной скульптуры и народной крестьянской резьбы по дереву. Также вниманию посетителей предложены традиционные костюмы и праздничные головные уборы северных губерний.



Особое место на выставке занимают произведения северных иконописцев, отличающиеся большим стилистическим разнообразием, сочетающие традиции иконописных школ центральной России с местными художественными особенностями. Большой интерес посетителей привлекли и духовные рукописные книги XVII – начала XIX века. Всего в экспозиции представлено около 140 предметов мебели, рукописей, костюмов, ювелирных изделий.