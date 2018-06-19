В областном художественном музее открывается выставка графики российских художников середины XX века «Предвечных роз простая красота»

20 июня в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки «Предвечных роз простая красота». Гости музея увидят цветы в графике российских художников середины XX века из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.

Владимир Беликов – профессор, доктор технических наук, академик Академии проблем качества (Россия), академик, член Президиума IAP (USA). Специалист в области анализа и синтеза информационно-управляющих комплексов. Участник работ по реализации государственных программ создания высокоэффективных авиационных и ракетно-космических систем. Автор более 200 научных трудов, 4 книг. Директор по качеству и сертификации авиастроительного холдинга. Профессор Академии рынка труда и информационных технологий. Эксперт (аудитор) высшей квалификационной категории ряда российских систем сертификации. Председатель Государственной аттестационной комиссии Московского государственного гуманитарно-экономического института (прикладная математика, кибернетика). Председатель секции кибернетики Центрального Дома ученых РАН.

Сфера любительских увлечений: библиофилия, коллекционирование станковой и книжной графики. Материалы о коллекции и выставках публиковались в художественных и библиофильских изданиях (альбомы, книги, каталоги и др.), периодической печати (свыше 400 публикаций). Автор статей о коллекционировании, художниках-графиках, выставках, докладов на международных и всероссийских конференциях и семинарах, выступлений на радио и телевидении. Издано около 30 каталогов выставок, которые находятся в нескольких крупнейших музеях, галереях и библиотеках мира. Ряд работ из коллекции передан в дар российским музеям и галереям. Член Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Национального союза библиофилов. Соучредитель и член Совета Общенационального общества любителей экслибриса и графики. Живет и работает в Москве.

В экспозиции будет представлено 55 работ. Выставка будет работать до 9 сентября.