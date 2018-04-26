В областном художественном музее открывается выставка «Русский Север» из собрания Государственного исторического музея

27 апреля в 17.00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Русский Север» – историко-культурологического проекта из собрания Государственного исторического музея, посвященного 80-летию Мурманской области (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, областной художественный музей, III этаж, Большой зал).



Выставочный проект «Русский Север» подготовлен Государственным историческим музеем в год 80-летия Мурманской области. Яркие экспонаты выставки призваны показать уникальную историческую, культурную и духовную самобытность северного края.



Посетители смогут увидеть произведения традиционных северных ремесел XVII-XIX вв., расписную деревянную посуду, мебель и предметы народного быта, знаменитое великоустюжское черневое серебро, изделия холмогорских косторезов, великолепные образцы русской деревянной скульптуры и народной крестьянской резьбы по дереву. Будут представлены традиционные костюмы и праздничные головные уборы северных губерний.



Особое место на выставке займут произведения северных иконописцев, отличающиеся большим стилистическим разнообразием, сочетающие традиции иконописных школ центральной России с местными художественными особенностями.



Несомненный интерес посетителей вызовут и духовные рукописные книги XVII – начала XIX века.



В экспозиции будет представлено около 140 предметов мебели, рукописей, костюмов, ювелирных изделий.



Выставка будет работать до 19 августа.