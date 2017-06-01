Мурманская область. Арктика01.06.17 08:24
В областном художественном музее представят графику Юрия Панкова
2 июня в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка графики Юрия Панкова, посвящённая 80-летию художника. В экспозиции будет представлено 5 работ автора из фондового собрания Мурманского областного художественного музея.
Ведущая тема в творчестве Юрия Алексеевича - жизнь Мурманска и предприятий Мурманской области. У него много городских пейзажей - зарисовок площадей и улиц Мурманска, автобусных остановок, порта. В работах художника мы видим город таким, каким он был в 60-90-е годы прошлого столетия.
Юрий Панков проявил себя как автор печатной графики в техниках офорта и линогравюры. Для его работ характерна эскизность, свободное владение линией и штрихом.
Выставка будет работать до 27 августа.
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