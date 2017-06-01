В областном художественном музее представят графику Юрия Панкова

2 июня в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка графики Юрия Панкова, посвящённая 80-летию художника. В экспозиции будет представлено 5 работ автора из фондового собрания Мурманского областного художественного музея.

Ведущая тема в творчестве Юрия Алексеевича - жизнь Мурманска и предприятий Мурманской области. У него много городских пейзажей - зарисовок площадей и улиц Мурманска, автобусных остановок, порта. В работах художника мы видим город таким, каким он был в 60-90-е годы прошлого столетия.

Юрий Панков проявил себя как автор печатной графики в техниках офорта и линогравюры. Для его работ характерна эскизность, свободное владение линией и штрихом.

Выставка будет работать до 27 августа.