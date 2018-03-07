В областном художественном музее состоялась творческая встреча с художником Виталием Бубенцовым

В Мурманском областном художественном музее состоялась творческая встреча с живописцем, графиком, членом Союза художников России, заслуженным художником Российской Федерации Виталием Бубенцовым. На мероприятии присутствовали воспитанники мурманской Детской художественной школы, студенты Мурманского арктического государственного университета и Мурманского колледжа искусств, гости и жители областного центра.

Виталий Бубенцов провёл для участников встречи экскурсию по выставке «По земле Кольской», которая открылась в художественном музее в начала февраля. В экспозиции представлены картины, на которых Виталий Бубенцов изобразил родные места, и графические листы, созданные художником под впечатлением творческих поездок по Северному морскому пути. Посетители увидели картины Виталия Бубенцова, выполненные в различных техниках: акварель, пастель, гуашь, уголь и другие. Также на творческой встрече художник рассказал северянам о своем творчестве и поделился планами на будущее.