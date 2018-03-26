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Мурманская область. Арктика26.03.18 16:15

В областном конкурсе хореографии «Танцевальный контакт» приняли участие 28 ансамблей современного и эстрадного танца

В ковдорском городском Дворце культуры прошел областной конкурс современной хореографии «Танцевальный контакт», организатором которого выступил Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В мероприятии приняли участие 28 ансамблей современного и эстрадного танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Мурманска, Гаджиево, Оленегорска, Апатитов, Полярного, Североморска, Ковдора, Кандалакши, Островного, Полярных Зорь, Кировска, Ревды, Молочного и Росляково.

«Танцевальный контакт» прошел в четырех номинациях: современная пластика, street dance, джаз-модерн и шоу-номера. Все участники областного конкурса современной хореографии были награждены дипломами за участие и памятными сувенирами, а по результатам работы жюри были определены победители.

В номинации «Современная пластика» в категории «дети до 14 лет» дипломы III степени присудили хореографическому коллективу «Новый день» из Оленегорска и коллективу «SFERA» из Кандалакши. Дипломом I степени награжден ансамбль современного танца «Джосс» из города Апатиты. В категории «дети от 14 лет и старше» призовые места распределились следующим образом: дипломы III степени вручили ансамблю современного танца «Престиж» и ансамблю эстрадного танца «Имидж» из поселка Молочный, дипломы II степени – хореографическому коллективу «Новый день» из Оленегорска и ансамблю современного танца «Престиж» из Молочного. Дипломы I степени разделили между собой ансамбль эстрадного танца «Форсаж» из Мурманска, ансамбль танца «Морошка» из Ковдора и хореографический коллектив «Веснушки» из Полярного. Дипломами Лауреатов II степени награждены хореографический ансамбль «Акварель» из города Полярные Зори и хореографический коллектив «Веснушки» из города Полярный, дипломом Лауреата I степени – шоу-балету «Альянс» из города Кировск.

В номинации «Street Dance» в категории «дети до 14 лет» диплом III степени присудили клубу современного танца «MARS CREW» из Североморска, а диплом лауреата II степени вручили ансамблю современного танца «Джосс» из города Апатиты. В категории «дети от 14 лет и старше» диплом II степени завоевал клуб современного танца «MARS CREW» из Североморска. Дипломом Лауреата III степени награжден клуб уличного танца «Moon Light» из поселка Молочный, дипломом Лауреата I степени – ансамбль современного танца «Джосс» из города Апатиты.

В номинации «Джаз-модерн» в категории «дети от 14 лет и старше» диплом III степени присудили ансамблю эстрадного танца «Форсаж» из Мурманска, диплом II степени разделили между собой ансамбль танца «Экситон» из Кировска и хореографический коллектив «Веснушки» из Полярного. Дипломом Лауреата I степени наградили хореографический ансамбль «Акварель» из города Полярные Зори.

В номинации «Шоу-номера» в категории «дети до 14 лет» диплом III степени разделили ансамбль современного танца «День ОК» и детский танцевальный коллектив «Веселинка» из Ковдора, хореографический коллектив «Новый день» из Оленегорска и кружок бального танца «Сияние Севера» из Североморска. Дипломы II степени вручили танцевальному коллективу «Капитошка» из Ковдора и кружку бального танца «Сияние Севера» из Североморска. Диплом Лауреата I степени получил ансамбль современного танца «Джосс» из города Апатиты. В категории «дети от 14 лет и старше» дипломы III степени достались ансамблю танца «Экситон» из Кировска, хореографическому коллективу «Новый день» из Оленегорска и ансамблю танца «Морошка» из Ковдора. Дипломом II степени награжден танцевальный коллектив «Гармония» из поселка Ревда, дипломы I степени вручили ансамблю эстрадного танца «Вдохновение» из Ковдора и клубу современного танца «MARS CREW» из Североморска. Обладателем диплома Лауреата I степени стал ансамбль современного танца «Престиж» из Молочного.

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