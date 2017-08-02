В областном краеведческом музее начала работу выставка «Красная книга Мурманской области глазами детей»

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Красная книга Мурманской области глазами детей». В экспозиции – около 50 работ с изображением редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей растений, грибов, лишайников и животных нашего края.

Выставка является продолжением одноименного конкурса детского рисунка, проведенного министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. Тематический конкурс нашел большой отклик среди юных северян: на суд жюри поступило более 1200 работ, созданных по личным впечатлениям ребят от знакомства с природой Заполярья.

Первыми выставку посетили воспитанники летнего оздоровительного лагеря на базе гимназии № 8. Ребята не только узнали о животных и растениях, представленных в Красной книге Мурманской области, но также смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению памятных поделок из вторсырья, организованном сотрудниками музея.

Выставка детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей» продлится до 8 сентября.