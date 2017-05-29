В областном краеведческом музее откроется выставка «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»

31 мая в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу мини-выставка, посвящённая трудовой деятельности заслуженного врача РСФСР, хирурга Василия Александровича Цвинева. Выставка приурочена ко Дню Медицинского работника, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня. Посетители увидят личные документы В.А. Цвинева из фондов Мурманского областного краеведческого музея, медицинские хирургические инструменты.

Выставка будет работать до 21 июля.

Наша справка:

Василий Александрович Цвинев (1885 – 1967) работал в Мурманском Окрздравотделе в должности заведующего хирургическим отделением. (1934 – 1940), заместителем главного врача городской больницы № 2 города Мурманска (1940-1941). В годы Великой Отечественной войны заведовал хирургическим отделением Мурманской городской больницы, состоял консультантом эвакогоспиталя, расположенного в данной больнице. С 1944 г. по 1946 г. возглавлял поликлинику № 3 г. Мурманска.

Василий Александрович Цвинев - зачинатель противораковой борьбы в Мурманской области. В 1947 г. стал руководителем первого онкологического кабинета. Вел обширную диагностику, лечебную и консультативную работу среди жителей Мурманска и области. Онкопункт стал основой для создания областного онкологического диспансера. В 1948 -1951 гг. В.А. Цвинев заведовал вторым терапевтическим отделением областной больницы. В 1951–1956 гг. работал по переводу заведующим хирургическим отделением железнодорожной больницы города Мурманска, а с 1956 года до выхода на залуженный отдых в 1959 г. трудился в поликлинике № 3 города Мурманска хирургом.

Заслуженный врач РСФСР, награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.