Закрывается движение всех видов транспорта по мостовому переходу через канал Княжегубской ГЭСВ связи с закрытием моста через реку Тулома в городе Коле изменён маршрут межмуниципальных пассажирских автобусов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.09.19 07:30

В областном краеведческом музее открывается выставка «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции»

В Мурманском областном краеведческом музее готовится к открытию выставка «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции», приуроченная к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Выставочный проект организован краеведческим музеем региона совместно с Центральным военно-морским музеем (Санкт-Петербург), городским историко-краеведческим музеем Полярного, а также дополнен материалами и предметами из частных коллекций жителей Мурманска.

Выставка рассказывает о действиях Северного флота в период проведения Петсамо-Киркенесской операции, боевых действиях на морском и приморском направлениях, значении разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Вниманию посетителей представлены образцы советского и немецкого холодного и огнестрельного оружия, военной формы, знаки различия, предметы повседневного быта воинов-североморцев, документы и фотографии. Среди уникальных предметов, которые можно будет увидеть на выставке, – повседневная фуражка и портсигар командующего Северным флотом адмирала Арсения Григорьевича Головко, бескозырка Героя Советского Союза Василия Павловича Кислякова, курительная трубка дважды Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леонова, шкатулка сувенирная, принадлежавшая дважды Герою Советского Союза Александру Осиповичу Шабалину.

В торжественном мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета областной Думы Валерий Пантелеев.

- В этом году мы отмечаем знаменательную дату – завершение Петсамо-Киркенесской операции, также называемую «десятым сталинским ударом», - отметил в своем выступлении Сергей Дубовой. - В эти дни мы вспоминаем ее ключевые этапы, подвиги наших защитников и чтим поколение победителей. Открытие этой экспозиции имеет не только историческое, но и патриотическое значение. Узнать подробности о действиях Северного флота во время Великой Отечественной войны, почувствовать дух того сурового времени будет интересно не только историкам и краеведам, но и всем мурманчанам.

Сергей Дубовой выразил благодарность тем, кто предоставил уникальную возможность заглянуть в героическое прошлое Краснознаменного Северного флота – областному краеведческому музею, Центральному военно-морскому музею, историко-краеведческому музею г. Полярного, а также мурманчанам, которые предоставили материалы и предметы из своих коллекций.

Выставка будет работать с 14 сентября по 23 октября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа горорда Мурманска" Бурак (Смирнова) Ю .Г., местная
12.09.19 13:13
Уважаемый Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис! К Вам обращается заместитель директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ Бурак (Смирнова) Юлия Геннадьевна. Пожалуйста, обратите вним
Комментарий к новости:«Отставки будут!», - Андрей Чибис рассказал о планах на ближайшие пять лет
Михаил
12.09.19 11:43
Капремонт ветхого жилья???? Это что - очередной бред администрации??? Жители Мурманска помнят как г. Сысоев с г.Веллером раздавали сертификаты за их подписью- на расселение деревяшек. К 100 летию без
Комментарий к новости:Подъезд дома будут ремонтировать, а мурманчан расселили
Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире10:30«Метод Лавровой». Художественный сериал, 31 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области отмечается рост цен на пшеничную муку, куриные яйца-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 40 копеек, доллар потерял 24 копейки-PRO ЭнергетикуДолжники будут жить при лучине - «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыМинюст России не даст россиянам-должникам полностью остаться без средств к существованию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 64 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика