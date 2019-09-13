В областном краеведческом музее открывается выставка «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции»

В Мурманском областном краеведческом музее готовится к открытию выставка «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции», приуроченная к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Выставочный проект организован краеведческим музеем региона совместно с Центральным военно-морским музеем (Санкт-Петербург), городским историко-краеведческим музеем Полярного, а также дополнен материалами и предметами из частных коллекций жителей Мурманска.

Выставка рассказывает о действиях Северного флота в период проведения Петсамо-Киркенесской операции, боевых действиях на морском и приморском направлениях, значении разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Вниманию посетителей представлены образцы советского и немецкого холодного и огнестрельного оружия, военной формы, знаки различия, предметы повседневного быта воинов-североморцев, документы и фотографии. Среди уникальных предметов, которые можно будет увидеть на выставке, – повседневная фуражка и портсигар командующего Северным флотом адмирала Арсения Григорьевича Головко, бескозырка Героя Советского Союза Василия Павловича Кислякова, курительная трубка дважды Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леонова, шкатулка сувенирная, принадлежавшая дважды Герою Советского Союза Александру Осиповичу Шабалину.

В торжественном мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета областной Думы Валерий Пантелеев.

- В этом году мы отмечаем знаменательную дату – завершение Петсамо-Киркенесской операции, также называемую «десятым сталинским ударом», - отметил в своем выступлении Сергей Дубовой. - В эти дни мы вспоминаем ее ключевые этапы, подвиги наших защитников и чтим поколение победителей. Открытие этой экспозиции имеет не только историческое, но и патриотическое значение. Узнать подробности о действиях Северного флота во время Великой Отечественной войны, почувствовать дух того сурового времени будет интересно не только историкам и краеведам, но и всем мурманчанам.

Сергей Дубовой выразил благодарность тем, кто предоставил уникальную возможность заглянуть в героическое прошлое Краснознаменного Северного флота – областному краеведческому музею, Центральному военно-морскому музею, историко-краеведческому музею г. Полярного, а также мурманчанам, которые предоставили материалы и предметы из своих коллекций.

Выставка будет работать с 14 сентября по 23 октября.